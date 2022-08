Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep – Cori Gauff, in sferturi la Toronto. Campioana din Romania a trecut și de optimile turneului WTA 1000 dotat cu premii totale de 2,69 milioane de dolari. Fostul lider mondial și-a continuat forma buna și a invins-o in optimi, in doua seturi, pe elvețianca Jil Teichmann, scor 6-2, 7-5. Simona…

- Simona Halep iși continua marșul triumfal in turneul de la Toronto. A invins-o pe Jil Teichmann și a ajuns in „sferturi” fara sa piarda nici macar un set. In turul urmator o va infrunta pe Cori Gauff, o sportiva pe care a invins-o de doua ori in acest an, dar care i-a pus mereu probleme. […] The post…

- Simona Halep a avut parte de un meci de coșmar in turul doi de la Washington. A fost condusa cu 4-0 și in setul doi a abandonat dupa ce i s-a facut rau, cel mai probabil din cauza caldurii. Jucatoarea din Romania are in program doua turnee, inainte de participarea la US Open. S-a aflat […] The post…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep se mentine, saptamana aceasta, pe locul 16 in clasamentul WTA, ierarhie data publicitatii luni, 1 august, fiind la 300 de puncte de Top 10 mondial. In schimb, Ana Bogdan, care a disputat, duminica, finala turneului WTA de la Varsovia, a facut un salt impresionant…

- Dupa ce a participat la Wimbledon și la alte turnee importante de tenis, Simona Halep a intrat in concediu. Celebra sportiva a ales o vacanța de lux pentru a se relaxa.In urma cu cateva zile, Simona Halep a plecat din Romania insoțita de soțul ei, de Toni Iuruc. Cei doi s-au imbarcat in avion cu destinația…

- Alexia Tatu (14 ani) a caștigat finala junioarelor U14 la Wimbledon 2022, dupa ce a invins o alta romanca, Andreea Diana Soare (15 ani), scor 7-6 (2), 6-4. Sportiva din Buzau a dezvaluit ca modelele ei din tenis sunt Simona Halep (30 de ani, 16 WTA) și Iga Swiatek (21 de ani, 1 WTA). Alexia Tatu va…

- A aparut noua Simona Halep din Romania. Cine Alexia Ioana Tatu, noua campioana de la Wimbledon U-14. Jucatoarea de tenis s-a impus in fața Andreei Diana Soare in finala junioarelor U14, din cadrul turneului de Grand Slam, de la Wimbledon, fiind campioana la All England Club. A aparut noua Simona Halep…

- Simona Halep a trecut prin momente grele la Roland Garros și a marturisit ca s-a simțit foarte rau in timpul partidei cu Qinwen Zheng. Campioana pe zgura de la Paris, Halep a avut un atac de panica, astfel ca n-a mai reușit sa caștige meciul din turul al doilea. Simona Halep a recunoscut ca a traversat…