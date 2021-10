Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, precizeaza ca nu s-a vaccinat anti-COVID pentru ca in urma cu aproximativ jumatate de an a fost infectat cu noul coronavirus, dupa ce fetita sa a contractat infectia la gradinita. Edilul sustine ca, fiind un om care vine din mediul academic, are incredere in stiinta…

- Nicusor Dan afirma ca se alatura primarilor marilor orase si asteapta sprijin financiar de la bugetul de stat pentru subventia la agentul termic, el subliniind ca este importanta pastrarea sistemelor centralizate de termoficare, pentru reducerea poluarii. „Eu astept un sprijin de la stat, de la bugetul…

- Datoriile municipalitații generale catre furnizorul de agent termic sunt cuprinse intre 150 si 160 milioane de lei, 109 milioane urmand a fi achitate la inceputul lunii noiembrie. Chiar daca o buna parte din datorii vor fi achitate, bucureștenii vor avea parte de caldura aproape la fel ca anul trecut,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, vineri, ca avariile la reteaua ”mostenita” sunt interente si in aceasta iarna, insa va fi ”putin mai bine decat anul trecut”. ”Datoriile pe care noi le avem acum catre Termoenergetica sunt undeva intre 150 si 160 milioane de lei, valoarea datoriilor din…

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a explicat vineri intr-o conferința de presa cum se va calcula prețul la caldura, insa prețul final va fi anunțat dupa ce Termoenergetica va anunța prețul de transport și distribuție. De asemenea, edilul le-a dat asigurari oamenilor și le-a spus ca anul acesta…

- Pentru cetațenii Capitalei este tot mai dificil de realizat ce are mai lung primarul general, Nicușor Dan: moștenirile sau nasul. Am ințeles de la Nicușor Dan, inca de cand și-a preluat mandatul de edil-șef, ca are o grea moștenire de la predecesoarea sa, Gabriela Firea. Acum aflam insa, ca și Nicușor…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, precizeaza ca datoria Municipalitatii catre Termoenergetica este in acest moment de 300 de milioane de lei, dar ca 200 de milioane urmeaza sa fie achitati in decurs de 45 de zile, potrivit Agerpers. "In acest moment, in urma platilor pe care le-am facut…