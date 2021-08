Stiri pe aceeasi tema

- Momente dramatice pe o șosea din nordul Spaniei. Mai mulți șoferi au intervenit pentru a opri un TIR scapat de sub control. Barbatul care conducea era baut și tocmai omorase un om. Apoi a incercat sa fuga și a lovit un autoturism, ranind cateva persoane. Printre cei care au intervenit s-au aflat și…

- Italia joaca finala Euro 2020, dupa ce a eliminat-o pe Spania, in semifinale. Selectionatele de fotbal ale Italiei si Spaniei au fost egalitate, 1-1 (0-0, 1-1), dupa cele 120 de minute ale meciului care a avut loc marti seara pe Stadionul Wembley din Londra, in semifinalele EURO 2020.…

- Selectionata de fotbal a Spaniei s-a calificat in semifinalele EURO 2020, dupa ce a invins echipa Elvetiei cu scorul de 3-1 la loviturile de departajare, vineri seara, la Sankt Petersburg, intr-un meci in care scorul a fost egal dupa 120 de minute, 1-1 (1-0, 1-1).

- O romanca din Spania a fost decorata de regele Felipe, alaturi de alte 23 de persoane cu Ordinul Meritul Civil pentru modul exemplar in care și-a desfașurat viața și profesia, in perioada pandemiei.

- Alice Mihaela Cozma a fost decorata de Regele Felipe al VI-lea al Spaniei cu Ordinul de Merit Civil. Tanara are 32 de ani și traiește de ani buni in Spania, acolo unde a facut mult bine comunitații și a impresionat prin harnicia ei. Citește mai jos povestea tinerei, care a ramas fara mama atunci cand…

- Nationala feminina de volei a Romaniei a invins echipa Spaniei cu scorul de 3-2 (24-26, 24-26, 25-20, 25-21, 15-12), sambata, la Harnes (Franta), intr-un meci din Grupa A a competitiei Golden League. Tricolorele antrenate de italianul Luciano Pedulla au obtinut o victorie…

- - Cantaretul si compozitorul american Lionel Richie si-a amanat pentru vara anului 2022 turneul sau prin Europa, cu spectacolul "Hello Tour!", in contextul pandemiei de coronavirus, relateaza luni EFE. Astfel, concertele pe care artistul preconiza sa le sustina in Spania vara aceasta au fost…

- Secretarul de stat, Dumitru Socolan, a avut o intrevedere cu secretarul de stat pentru turism al Spaniei, Fernando Valdes Verelst, in contextul vizitei oficiale in capitala spaniola dedicata participarii la expoziția internaționala in domeniul turismului – FITUR. In cadrul discuției, interlocutorii…