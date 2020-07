Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii TikTok au discutat in ultimele luni cu guvernul britanic despre stabilirea sediului central al companiei la Londra, a declarat duminica o sursa apropiata situatiei, in cadrul strategiei de distantare de China, transmite Agerpres, care citeaza Reuters. Londra este una dintre…

- Londra este una dintre posibilele locatii analizate de companie, dar nu a fost luata inca o decizie, a spus sursa. Nu este clar care sunt celelalte locati luate in considerare, dar compania a facut angajari agresive in California, in acest an, inclusiv pe Kevin Mayer, fost director la Walt Disney, pentru…

- Marea Britanie intentioneaza sa renunte la obligativitatea izolarii epidemice pentru cetatenii care vin din peste 50 de tari, in principal cele europene, anunta Guvernul de la Londra. Pe lista vor fi incluse peste 50 de tari, inclusiv Germania, Franta, Spania si Italia, dar nu si Statele Unite, au declarat…

- Coordonatorul Germaniei pentru relațiile transatlantice a criticat decizia președintelui american Donald Trump de a retrage mii de soldați din Germania, relateaza Reuters.Trump a ordonat forțelor armate sa retraga 9.500 de militari din Germania, a anunțat vineri un oficial american.„Acest…

- Peste 31.000 de persoane au murit din cauza noului coronavirus in Marea Britanie, cea mai afectata tara din Europa, a anuntat vineri guvernul de la Londra, relateaza AFP.Ministrul mediului, George Eustice, a anuntat 626 de noi decese in randul persoanelor testate pozitiv pentru noul coronavirus,…

- Schema de testare pentru coronavirus in Marea Britanie va fi deschisa unui grup mult mai larg de oameni, intre care cei cu varsta peste 65 de ani cu simptome si toate persoanele aflate in case de ingrijire, a declarat marti ministrul sanatatii Matt Hancock. "Oricine lucreaza sau locuieste…

- Un membru al echipei de la Oxford care a lucrat la realizarea vaccinului a aratat ca daca testelor au succes, milioane de doze de vaccin ar putea fi disponibile pentru a fi folosite pana la toamna. Matt Hancock, ministrul britanic al sanatatii, a declarat ca guvernul va oferi 20 de milioane de lire…