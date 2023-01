După un 2022 record în recrutare, atenția angajatorilor se mută pe strategiile de retenți Dupa un an 2022 cu numere record in materie de recrutare, respectiv un total de 400.000 de locuri de munca disponibile pe platforma Best Jobs, atenția angajatorilor se muta in 2023 pe strategiile de retenție a angajaților. Numarul de aplicari pentru un job nou pe platforma BestJobs in 2022, de peste opt milioane, și numarul de candidați inscriși, de 5,5 milioane, au indicat cel mai mare interes pentru schimbarea locului de munca din ultimii cinci ani. In acest an, insa, situația se schimba. „Semnalele actuale din piața indica faptul ca ritmul angajarilor noi se va tempera in prima parte a anului,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

