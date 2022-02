După Ucraina, americanii își retrag personalul și din Belarus SUA au ordonat luni, 31 ianuarie, familiilor angajaților guvernului american staționați in Belarus sa paraseasca aceasta țara, foarte apropiata de Moscova, din cauza tensiunilor cu Rusia in jurul Ucrainei. Departamentul de Stat, care a inițiat aceasta masura, i-a sfatuit de asemenea pe cetațenii americani sa nu calatoreasca in Belarus din cauza „riscului de detenție și […] The post Dupa Ucraina, americanii iși retrag personalul și din Belarus first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

