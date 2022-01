După tur, LPS “Florin Fleșeriu” Sebeș – locul al 3-lea la junioare 1 Dupa tur, LPS “Florin Fleșeriu” Sebeș – locul al 3-lea la junioare 1 Dupa o stagiune cu probleme, in care pandemia de coronavirus a ingreunat considerabil activitatea clubului, in aceasta ediție, 2021/2022 LPS “Florin Fleșeriu” Sebeș are trei echipe in campionatele naționale de handbal feminin, la nivel de junioare. Cele de junioare 1 și junioare 2 sunt pregatite de antrenorul Octavian Achimescu, iar de pregatirea junioarelor 3 se ocupa Lucia Sirb. Dupa prima parte a campionatului LPS “Florin Fleșeriu” Sebeș are 8 puncte in 7 intalniri și se plaseaza pe treapta a treia a podiumului, devansata… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

