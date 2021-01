După Trump, trebuie să luptăm pentru a reconstrui democrația Suntem inca sub șocul celor intamplate in SUA, dar nu ne putem permite sa ne simțim șocați astazi și sa uitam maine. Democrația este fragila, ținta recurenta a atacurilor din interior și din exterior. Noi, aparatorii democrației, ne-am facut vinovați de neglijența și de a fi nutrit convingerea naiva ca democrația, impreuna cu valorile și libertațile sale, se apara singura. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

