- Guvernul a alocat suma de 212.159.000 de lei pentru refacerea infrastructurii locale afectate în 28 de judete ca urmare a cantitatilor foarte mari de precipitatii cazute în lunile martie - mai si iunie - iulie, a declarat marti purtatorul de cuvânt al Executivului, Nelu Barbu.…

- Guvernul a aprobat in sedinta din 17 iulie 2018, printr-o hotarare, acordarea unor ajutoare de urgența in valoare de 787.500 de lei, pentru sprijinirea a 241 familii și persoane singure care se afla in situatii de necesitate sau deosebite cauzate de incendii, inundații, ploi abundente, alunecari de…

- Hotararea de guvern care stabileste acest cuantum a fost publicata ieri in Monitorul Oficial. In judetul Iasi au fost afectati 46 km de drum judetean: * DJ 281, 300 m in localitatea Belcesti (comuna Belcesti) * DJ 208O, 500 m in localitatea Ciohorani (comuna Ciohorani) * DJ 208N, 3,5 km in localitatea…

- Guvernul a alocat judetului Maramures, din Fondul de interventie, suma de 2.405 mii lei pentru reabilitarea drumurilor judetene afectate in perioada martie - iulie de inundatii, a precizat luni, pe pagina sa de Facebook, prefectul Vasile Moldovan, conform Agerpres. "Am initiat impreuna cu…

- Guvernul a alocat intreaga suma solicitata pentru reparatiile la drumurile judetene afectate de inundatiile de la sfarsitul lunii trecute, suma ridicandu-se la 5.483.000 de lei, a anuntat, vineri, prefectul de...

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca Guvernul va adopta proiectul „Solidaritatea”, prin care vor fi organizate tabere gratuite pentru copiii si pentru tinerii proveniti din familiile afectate de inundatii. „Ne preocupa situatia copiilor din familiile afectate de inundatii. La propunerea Ministerului…

- Veste proasta pentru autoritatile buzoiene care asteptau ca Guvernul sa aprobe joi alocarea de sume in regim de urgenta pentru refacerea infrastructurii afectate de viiturile formate in urma ploilor de saptamana trecuta. Pe ordinea de zi a sedintei de joi a Executivului au fost incluse doar doua proiecte…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca in sedinta de joi a Executivului va fi adoptat un proiect care prevede oferirea de ajutoare materiale persoanelor din zonele afectate de inundatii, cum ar fi apa, alimente si materiale de constructii