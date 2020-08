După trei mandate de primar la Oradea, Ilie Bolojan candidează pentru șefia Consiliului Județean Liberalul Ilie Bolojan, aflat la finalul celui de-al treilea mandat de primar la Oradea, si-a depus luni candidatura pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Bihor.

"Vreau sa le multumesc tuturor celor care au strâns peste 30.000 de semnaturi pentru a ma sustine în aceasta competitie electorala care va începe de saptamâna viitoare. De asemenea, le multumesc tuturor colegilor care au acceptat sa fie alaturi de mine pe lista de consilieri judeteni", a declarat Bolojan, dupa depunerea documentelor la Biroul Electoral Judetean, potrivit Agerpres.

