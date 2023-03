Stiri pe aceeasi tema

- Doua avioane de vanatoare de tip Suhoi 27 (Su-27) au lovit marti un avion american fara pilot (drona) de tip Reaper deasupra Marii Negre, o zona foarte supravegheata de NATO de la inceputul Razboiului rus in Ucraina. Drona a cazut in apele marii. Deși asemenea aparate de zbor sunt staționate și in Romania,…

- Ionel Arsene, inca presedinte al CJ Neamt, cel putin pana prefectul de Neamt va emite ordin de demitere a lui din functie, este cautat de politistii nemteni. Arsene a fost condamnat definitiv la o pedeapsa de 6,8 ani de inchisoare, sentinta fiind dispusa vineri, 10 martie, de magistratii de la Curtea…

- Numarul muncitorilor din afara Uniunii Europene a tot crescut in ultimii ani. Iar odata cu el a crescut și numarul celor care aleg sa plece din Romania in mod ilegal și sa se duca spre vestul continentului, unde salariile sunt mult mai mari. Ce fac unii angajații din Asia care ajung in Romania Nu puțini…

- Anul trecut, Romania a fost cel mai mare furnizor de combustibil pentru Ucraina devastata de razboi. Insa cerealele care provin din Ucraina la un preț redus reprezinta o mare bataie de cap pentru fermierii romani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Trei romani au murit, vineri, intr-un grav accident de autocar, pe o autostrada din Slovenia. Alti patru sunt raniti. Cu totii erau pasageri in masina care ii transporta spre Italia, arata stirileprotv.ro. Autocarul s-a rasturnat intre localitatile Garciani-Murska Sobota, din Slovenia. Acesta pornise…

- Potrivit surelor Realitatea Plus, care au obținut informații de la apropiați ai fiului fostului selecționer, acesta ar fi parasit Romania duminica, dupa ce sambata ar fi petrecut intr-un club de fițe dintr-o stațiune montana. DNA a facut publice primele informații legate de reținerea lu Victor Pițurca in…

- Vila din Sicilia care apare in The White Lotus este acum pe Airbnb Serialul The White Lotus are numeroși fani peste tot in lume, inclusiv in Romania. Unii sunt atrași de acțiune, intriga și personaje. Alții se uita in special pentru locațiile deosebite in care serialul marca HBO a fost filmat. The White…

- Sa te muți in Italia pentru a incepe o noua viața la soare, inconjurat de peisaje frumoase, mancare incredibila și o cultura fascinanta, este un vis pe care mulți oameni l-au realizat in ultimii ani datorita achiziționarii unor case ieftine. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…