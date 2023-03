După trei ani de restricții COVID, China reia eliberarea de „vize de toate tipurile” China va relua incepand de miercuri eliberarea de „vize de toate tipurile”, inclusiv in scop turistic, dupa trei ani de restrictii drastice care au izolat aceasta tara de restul lumii din cauza pandemiei de COVID-19. China, prima tara lovita de ceea ce la acea data era un virus misterios, si-a inchis in mod brutal, in […] The post Dupa trei ani de restricții COVID, China reia eliberarea de „vize de toate tipurile” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

