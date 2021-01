Ministrul Sanatații a declarat sambata, intr-o conferința de presa, ca e nevoie ca in spitale „sa fie cald, sa nu fie rece”, dupa intrebarile jurnaliștilor privind temperatura scazuta din saloanele spitalelor. „E nevoie ca in spitale sa fie cald, sa nu fie rece, pentru ca altfel e greu de suportat așa ceva, e greu de […] The post Dupa tragedia de la Balș, Vlad Voiculescu NU iși da demisia, dar filozofeaza: “E nevoie ca in spitale sa fie cald, sa nu fie rece” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .