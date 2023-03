Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis efectueaza, de sambata pana marti, o vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite, la invitatia presedintelui Emiratelor, seicul Mohamed bin Zayed Al-Nahyan. Sambata, șeful statului și prima-doamna au fost invitați sa viziteze doua simboluri ale culturii și istoriei naționale din Emirate:…

- Președintele Klaus Iohannis va face, in perioada 18-21 martie, o vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite, la invitația Șeicului Mohamed bin Zayed Al-Nahyan. Deplasarea vine dupa scandalul iscat de aeronava de lux pe care Iohannis și soția sa o folosesc in vizitele din strainatate, ultima astfel de…

- Surse politice susțin ca recenta deplasare a președintelui Klaus Iohannis alaturi de soția sa in Japonia și in Singapore s-a cam simțit la buget. Suma totala care cuprinde și inchirierea aeronavei de lux a ajuns la aproape 2,5 milioane de euro, susțin sursele citate. Este de departe una din cele mai…

- Dupa invazia declanșata de Putin in Ucraina și mobilizarea rezerviștilor din septembrie, in Rusia a inceput un adevarat exod al locuitorilor, care au fugit in strainatate. Astfel, aproximativ 1 milion de persoane au parasit țara, iar printre destinațiile preferate a fost orașul Dubai din Emiratele Arabe…

- Administrația Prezidențiala va plati sute de mii de euro pentru deplasarea președintelui Klaus Iohannis in Japonia și Singapore, cu un avion de lux. Conform Boardingpass.ro, care a publicat pe pagina de Facebook imagini cu aeronava inchiriata pentru vizita oficiala din perioada 4 – 10 martie, Boeingul…

- Uniunea Salvați Romania a lansat, luni, site-ul bodedemisia.ro și cere președintelui Klaus Iohannis „poziția fața de menținerea intr-o funcție publica de nivel inalt a unui plagiator dovedit”. USR a anunțat, de asemenea, o moțiune simpla impotriva ministrului de Interne, Lucian Bode. Ionuț Moșteanu,…

- Cazierul judiciar va putea fi obținut și in format electronic, potrivit legii adoptate de Parlament și promulgate de președintele Klaus Iohannis. Administrația prezidențiala a anunțat marți ca șeful statului a promulgat decretul de promulgare a Legii pentru completarea unui articol din Legea privind…