- Potrivit medicilor, aparatele medicale de respiratie artificiala prezinta probleme in alimentarea cu oxigen, nu pot fi curatate corespunzator, au un "design nefamiliar" si un manual de utilizare neclar si au fost fabricate pentru a fi folosite pe ambulante, ci nu in spital, scrie postul american…

- Virusul ucigaș din China nu are mila de nimeni. Cu inima stransa de durere, insa curajoși, cei din linia intai sufera in același timp cu pacienții infectați cu coronavirus. Medicii și asistentele sunt singurii care le sunt alaturi pana la ultima suflare!

- Ventilatorul mecanic are rolul de a transporta oxigenul in plamanii bolnavului si este folosit, in mod uzual, in cazul pacientilor cu boli respiratorii grave. Experții spun ca aproximativ 40%-50% dintre pacienții care respira ajutati de ventilatoare mor. Autoritatile new-yorkeze vin sa confirme…

- Tomas Pueyo, un dezvoltator din Silicon Valley cu MBA la Stanford, a realizat un model de evoluție al Covid-19 in lume in urmatoarele 18 luni. Pueyo și echipa cu care a lucrat au luat in calcul toate datele datele existente, la nivel global, de la izbucnirea pandemiei de coronavirus și a evaluat masurile…

- Sunt acum deja multe cazuri de COVID-19 unde simptomele includ pierderea senzației mirosului -- chiar și in cazul mirosurilor cele mai ințepatoare. Cateodata, apare și pierderea temporara a senzațiilor gustative. Un studiu nou a gasit un mecanism biologic care ar putea sa explice aceste simptome neobișnuite.…

- Pandemia de coronavirus a cuprins intreaga Europa, dupa ce Covid-19 a patruns penru prima data in Italia. Virusul a aparut in China, orașul Wuhan fiind cel mai afectat inițial. In doar 30 de zile, regiuni din Italia, Spania, Marea Britanie sau Germania, numara mii de morți și zeci de mii de cazuri de…

- Bilanțul deceselor din cauza coronavirusului a ajuns la 7 mii. Cea mai afectata in acest sens este Italia, unde doar in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 349 de decese. Cazurile de infectare cu coronavirus au fost inregistrate in 162 de țari, cele mai afectate fiind China și Italia.

- Italia este tara cea mai afectata de coronavirus în aceasta perioada, iar numarul persoanelor a depasit 1.200 de oameni, în timp ce alti 1.328 de oameni sunt în stare grava si critica. Medicii din întreaga peninsula lucreaza la foc automat, în conditii severe, iar într-unul…