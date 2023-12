Stiri pe aceeasi tema

- Iarna și-a intrat in drepturi in mai multe zone ale Romaniei, insa intr-un singur loc din țara au fost inregistrate temperaturi extrem de scazute. Mai exact, temperatura resimțita a ajuns chiar și la minus 20 de grade Celsius.

- Au fost temperaturi record la Rio de Janeiro, in plin sezon de primavara, transmite luni CNN . Brazilia s-a confruntat in acest weekend cu un val de caldura. Cele mai ridicate temperaturi din acest an fiind inregistrate la Rio de Janeiro si Sao Paulo. Potrivit sistemului Alerta Rio, valoarea maxima…

- Luna noiembrie mai pastreaza, cel putin in prima sa decada, caracteristici ale sezonului de toamna, dar spre sfarsitul lunii, lapovita si chiar ninsoarea pot anunta inceputul iernii, se arata in caracterizarea climatica a acestei luni, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Temperatura…

- Noaptea trecuta a fost una dintre cele mai racoroase nopti din aceasta perioada, iar valul de caldura care a fost deasurpa Romaniei in septembrie a cedat drepturile unei nopti de toamna in toata regula. In unele zone din Romania, termometrele au inregistrat temperaturi negative la primele ore ale diminetii.Conform…

- Pamantul se va transforma intr-un „mediu ostil lipsit de hrana și apa” cu temperaturi care ar putea ajunge pana la 70 de grade Celsius, avertizeaza oamenii de știința, care prezic un „viitor indepartat foarte sumbru” pentru omenire, potrivit Sky News.

- Pentru vineri, 22 septembrie, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozeaza cer variabil și temperaturi de pana la +29 de grade Celsius. In Nordul Republicii Moldova se așteapta temperaturi de +26 de grade pe timp de zi. In Centru, termometrele vor indica +28 de grade Celsius. Iar in Sudul țarii…

- Vreme deosebit de frumoasa pentru aceasta perioada a anului. In plina toamna, temperaturile nu dau semne ca vor sa scada, fiind chiar la limita unei canicule. Meteorologii anunța insa ca vremea rece urmeaza sa se instaleze in țara noastra, insa incepand cu data de 1 decembrie, cand se anticipeaza o…

- Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, in urmatoarele 24 de ore, ne așteapta vreme frumoasa și calda de toamna. Precum afirma specialiștii, timpul se incalzește ușor și, in intervalul menționat, nu se prevad precipitații. Vantul va sufla din nord slab la moderat. Noaptea minimele vor oscila…