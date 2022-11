După taur, acum un cal: Doi răniți într-un accident de mașină din cauza unui cal care a intrat pe șosea Doua persoane, intre care un adolescent de 16 ani, au fost ranite, sambata seara, dupa ce un cal a intrat pe carosabil, pe o strada din orasul prahovean Slanic. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

