După succesul înregistrat cu Barman, Aria Moon revine cu o nouă piesă Aria Moon lanseaza Bulevard, o melodie sincera care surprinde sentimentele starnite de lipsa unei persoane dragi. Versurile descriu dorul și durerea care provin din a fi departe de cineva care deține un loc special in inima ta. Este o reamintire a faptului ca dragostea poate fi atat frumoasa, cat și dureroasa și ca lipsa cuiva este o parte din experiența umana pe care o impartașim cu toții. „Piesa Bulevard este despre melancolia unei iubiri care a incetat sa se mai intample, despre cum nu vom mai gasi același om, in alți oameni. Dorul de a te mai plimba inca o data cu persoana iubita prin locurile… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

