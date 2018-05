După SUA, Guatemala îşi inaugurează noua sa ambasadă la Ierusalim Guatemala a inaugurat miercuri, la Ierusalim, noua sa ambasada in Israel, urmand exemplul SUA intr-un demers de ruptura diplomatica ce i-a iritat pe palestinieni, informeaza AFP. Astfel, Guatemala este a doua tara care isi transfera reprezentanta diplomatica la Ierusalim, punand capat deceniilor de consens international care stabileste ca ambasadele sa fie instalate in afara Orasului Sfant, dat fiind statutul sau disputat si persistenta conflictului israeliano-palestinian. "Ati fost intotdeauna printre primii. Ati fost a doua tara care a recunoscut Israelul", a declarat premierul israelian Benjamin… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

- Evenimentul istoric prin care Statele Unite si-au mutat oficial ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim a fost umbrit de violentele din Fasia Gaza. Cel putin 55 de oameni au fost ucisi ieri, iar alte cateva sute au fost raniti, in timp ce zeci de mii de palestinieni au incercat…

- Statele Unite isi inaugureaza astazi ambasada din Israel la Ierusalim. Este a doua tara care isi muta sediul misiunii diplomatice, dupa Guatemala. Ceremonia este boicotata de majoritatea diplomatilor straini acreditati in Israel.

- Paraguay iși va muta ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, dupa anunțuri similare facute de Statele Unite și Guatemala, a anunțat miercuri ministerul Afacerilor externe din aceasta țara, citat de AFP.

- Paraguayul isi va muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim pana la sfarsitul lunii mai, a informat luni Ministerul de Externe israelian, cea de-a treia tara - dupa Statele Unite ale Americii si Guatemala - care si-a anuntat aceasta intentie, relateaza Reuters. 'Presedintele Paraguayului Horacio…

- Donald Trump a anunțat, la Washington, ca ar putea merge, la mijlocul acestei luni, la Ierusalim, unde Statele Unite ale Americi iși vor muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. Deschiderea ambasadei americane la Ierusalim este programata pe data de 14 mai 2018 intr-o locație provizorie, in timp…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat joi ca cel putin sase tari sunt in discutii cu Israelul pentru a-si muta ambasada la Ierusalim, transmite EFE."Ma bucur sa comunic ca cel putin sase state discuta serios cu noi despre relocarea ambasadelor la Ierusalim", a spus Netanyahu,…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat joi ca cel putin sase tari sunt in discutii cu Israelul pentru a-si muta ambasada la Ierusalim, transmite EFE. "Ma bucur sa comunic ca cel putin sase state discuta serios cu noi despre relocarea ambasadelor la Ierusalim", a spus Netanyahu, la…

- "Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentreu mutarea efectiva a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate parea un lucru putin important. Are valoare simbolica uriasa acest gest al nostru, in primul rand o valoare simbolica pentru un stat care are o influenta…