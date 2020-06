Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a amenintat ca retrage tara din Organizatia Mondiala a Sanatatii din cauza „partinirilor ideologice”, dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat la finalul lunii mai intreruperea tuturor legaturilor cu OMS.

- Președintele american Donald Trump a anunțat vineri ca SUA se retrag din OMS, ca urmare a gestionarii defectuaze a pandemiei și a acuzat organizația ca este sub influența Chinei. „In prezent, lumea sufera ca urmare a acțiunilor iresponsabile ale guvernului chinez. Mușamalizarea virusului Wuhan de catre…

- Președintele american Donald Trump a anunțat vineri ca SUA pun capat relației cu Organizația Mondiala a Sanatații, potrivit Guardian. Liderul de la Casa Alba a precizat ca fondurile pe care partea americana le acorda OMS vor fi redirecționate catre alte organisme, conform...

- Presedintele american, Donald Trump, care a provocat un scandal dupa ce a anutat ca ia hidroxiclorochina preventiv impotriva covid-19, a anuntat ca si-a ”terminat” acest tratament, relateaza BFMTV.Hidroxiclorochina, un remediu controversat promovat de unii cercetatori ca profesorul francez…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a discutat cu omologul sau american Donald Trump despre o cooperare intre cele doua tari in lupta impotriva noului coronavirus, in contextul in care Ministerul brazilian al Sanatatii si-a exprimat ingrijorarea fata de nivelul infectarilor si cu privire la o lipsa…

