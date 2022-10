Președintele PSD l-a criticat pe ministrul Apararii Vasile Dincu, in privința declarațiilor acestuia, conform carora Ucraina ar putea sa reia negocierile cu Rusia, „singura șansa de pace”. Și președintele Klaus Iohannis a comentat declarațiile lui Dincu, sfatuindu-l „sa citeasca mai frecvent revista presei, pentru a afla poziția NATO și a Romaniei in aceasta privința”. Liderul […] The post Dupa sfatul lui Iohannis sa mai citeasca presa, Vasile Dincu este certat și de șeful sau de partid, Marcel Ciolacu: „Da, a greșit” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online -…