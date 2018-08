Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justitiei a anuntat luni organizarea unei intalniri pentru dezbaterea publica a proiectului de modificare a legii privind protectia victimelor infractiunilor. Intalnirea va avea loc pe 8 august, de la ora 11,00, la sediul MJ, potrivit anuntului postat pe site-ul institutiei. "La dezbaterea…

- Uniunea Naționala pentru Progresul Romaniei (UNPR) susține ca la cei 100 de ani de existența a Romaniei nu ar trebui sa avem evenimentele care se intampla in aceste zile in țara. Partidul fondat de Gabriel Oprea susține ca romanii ar trebui sa aiba mai mare incredere in președintele Romaniei deoarece…

- Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica, marti, un proiect pentru modificarea si completarea Legii 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infracțiunilor, pentru transpunerea unei directive europene de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea…

- Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica, marti, un proiect pentru modificarea si completarea Legii 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor.

- Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica, marti, un proiect pentru modificarea si completarea Legii 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor.

- Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica, marti, un proiect pentru modificarea si completarea Legii 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor. Potrivit proiectului publicat pe site-ul Ministerului Justitiei, titlul actului normativ se va…

- PRELUARE… Politia Locala Vaslui a intrat in posturile de paza pe care, cu multi ani in urma, militarii de la fostul regiment al orasului le pazeau cu sfintenie. Primaria Vaslui a incheiat protocolul de predare primire cu Ministerul Apararii Nationale, astfel incat toate cladirile si toate bunurile de…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut joi, la Palatul Cotroceni, o alocuțiune in cadrul seminarului „Abordarea celui de-al treilea obiectiv de dezvoltare durabila: asigurarea unei vieți sanatoase și promovarea bunastarii pentru toți la toate varstele - dialog asupra politicilor“. Președintele…