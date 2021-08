Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul si opozitia din Venezuela au inceput vineri seara in Mexic o noua serie de negocieri in speranta organizarii de alegeri prezidentiale si a ridicarii sanctiunilor care afecteaza tara, relateaza AFP. Un ''memorandum de intelegere'' a fost semnat de Jorge Rodriguez, in numele guvernului…

- Cel putin 17 fosti militari columbieni sunt suspectati de implicare in asasinarea presedintelui haitian Jovenel Moise, au anuntat vineri inaltele comandamente columbiene ale politiei si armatei, relateaza AFP. ''Doi (...) care au fost ucisi in operatiunea politiei (haitiene) si 15 columbieni…

- Varianta Lambda a coronavirusului SARS-CoV-2, despre care se crede ca a fost depistata pentru prima data in Peru in urma cu aproximativ un an, ii ingrijoreaza pe oamenii de știința care afirma ca mutațiile acesteia ar putea sa o faca rezistenta fața de vaccinurile anti-Covid, relateaza Fox News, potrivit…

- Cunoscutul interpret portorican de reggaeton Yandel si unul dintre compatriotii lui, producatorul de muzica latino Tainy, au sosit joi in Puerto Rico pentru a lansa noul lor single, intitulat "Dejavu", relateaza EFE. Acesta este primul single extras de pe albumul lor comun, "Dynasty", care va fi lansat…

- Brazilia a reușit doar o remiza (1-1) în ultimul meci al grupei B de la Copa America. Echipa selecționerului Tite a câștigat totuși grupa, echipa sa fiind calificata deja în sferturi înaintea acestui meci. Meciul s-a desfașurat duminica la Goiania, fara spectatori. Brazilia…

- In timp ce oamenii de stiinta atrag atentia in Germania asupra pericolului variantei Delta, urmatoarea varianta de coronavirus se raspandeste deja, arata o analiza Deutsche Welle. C.37. Varianta din Anzi. Sau, mai simplu, varianta Lambda. Este posibil ca denumirea acestei noi mutatii a SARS-CoV-2 sa…

- Reprezentativa tarii gazda Brazilia va infrunta selectionata Venezuelei in partida de deschidere a turneului Copa America, programata in capitala Brasilia, in timp ce finala se va disputa pe legendarul stadion Maracana din Rio de Janeiro, a anuntat Confederatia sud-americana de fotbal (CONMEBOL),…

- In vederea realizarii acestui studiu rar care evalueaza consecintele incalzirii globale in materie de sanatate publica, 70 de cercetatori internationali au colectat date provenite din 732 de situri, repartizate in 43 de tari, pe o perioada cuprinsa intre 1991 si 2018.Au folosit apoi o metodologie complexa…