Stiri pe aceeasi tema

- Casa presedintelui Universitații Craiova, Sorin Cartu, a fost vandalizata. Suspectati sunt membri ai galeriei Peluza Sud. Casa presedintelui echipei de fotbal Universitatea Craiova, Sorin Cartu, a...

- Coronavirusul iși face de cap la Botoșani, acolo unde presedintele Consiliului Judetean (CJ) Botosani, Costica Macaleti, s-a izolat la domiciliu. Acesta va sta acasa vreme de doua saptamani, incepand de joi, dupa ce ar fi intrat in contact cu seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU),…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța inca 3 decese din cauza COVID-19. Printre morți, un medic din Botoșani. Este al doilea medic din Romania rapus de coronavirus, doctor de la Spitalul Judetean Mavromati din Botosani, care și-a facut testul pentru coronavirus in 24 martie și a primit rezultat negativ.…

- Autoritațile au confirmat al doilea deces al unui medic roman infectat cu coronavirus. Mai exact, este vorba despre un medic de 68 de ani, din Botoșani, care a intrat in contact cu un caz confirmat in 23 martie.Iata comunicatul integral transmis de autoritați:„Primele probe pentru cadrul medical…

- Un medic de la Spitalul Județean din Pitești este acuzat ca a infectat zeci de persoane, intre care 12 pacienți, dupa ce a refuzat sa poarte echipament de protecție și, mai mult de atat, a refuzat sa fie testat pentru coronavirus, deși prezenta simptome.

- Un medic pneumolog din Spania a postat pe Twitter doua radiografii care arata cum s-au degradat, in numai trei zile, plamanii unui tanar de 28 de ani care a facut o forma grava de Covid-19. „Pentru cei care cred ca sunt nemuritori și continua sa iasa in parc fara sa acorde atenție ordinului de a […]…

- Intalnirile de grup ale cetațenilor sunt acum inacceptabile in Germania din cauza pandemiei coronavirusului, iar poliția are dreptul de a impune sancțiuni in cazul incalcarii repetate a restricției, a spus cancelarul Angela Merkel anterior.