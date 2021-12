Dupa scandalul submarinelor destinate Australiei, SUA revin pentru a concura cu Franța in domeniul fregatelor. Washingtonul a dat unda verde unei posibile vanzari catre Grecia a patru fregate, in timp ce Parisul a incheiat in septembrie un acord prealabil privind vanzarea a trei fregate franceze catre marina elena. Se va repeta istoria? La mai puțin […] The post Dupa scandalul submarinelor, SUA vor sa-i sufle un nou contract Franței first appeared on Ziarul National .