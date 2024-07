Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a implementat prima legislație dedicata combaterii violenței impotriva femeilor: De ce nu este inclus violul in document Uniunea Europeana a implementat prima legislație dedicata combaterii violenței impotriva femeilor: De ce nu este inclus violul in document Marți, statele membre…

- Autoritațile Uniunii Europene au demarat acțiuni impotriva a 20 de companii aeriene pentru practici de „greenwashing” inșelatoare. Intr-o declarație facuta marți, Comisia Europeana și autoritațile naționale de protecție a consumatorilor au declarat ca au lucrat impreuna cu organizațiile de supraveghere…

- Uniunea Europeana se pregatește sa porneasca o noua investigație cu privire la felul in care Meta gestioneaza postarile privind alegerile, conform celor de la The Guardian . Mai multe detalii ar urma sa fie anunțate in aceasta saptamana, insa se pare ca lucrurile care ii ingrijoreaza pe oficialii europeni…

- Comisia Europeana a introdus Digital Markets Act in luna martie și deja putem vedea efectele noului regulament, Apple introducand posibilitatea de a instala aplicații din afara App Store in regiune. Dar DMA nu se oprește aici. Autoritațile UE someaza acum Apple sa deschida și sistemul de operare iPadOS,…

- Plasticul de unica folosința este inca o problema reala pentru plajele din Uniunea Europeana și implicit, Romania. Paiele de baut din plastic se afla in top 10 cele mai comune obiecte din plastic gasite abandonate pe plajele statelor membre ale Uniunii Europene. Alaturi de tacamuri și farfurii din…

- Comisia Europeana a publicat un document concludent referitor la rezultatele aplicarii viziunii rurale pe termen lung a Uniunii Europene, care intereseaza in mod direct Romania, avand in vedere ponderea importanta a populației din mediul rural din țara noastra. Raportul se inscrie in dinamizarea rolului…

- Comisia Europeana (CE) va examina o serie de masuri impotriva flotei fantoma care transporta petrol rusesc ocolind sancțiunile impuse Moscovei din cauza razboiului purtat impotriva Ucrainei, a anunțat luni ministrul suedez de externe Tobias Billstrom, citat de Politico.Potrivit șefului diplomației suedeze,…

- Un scandal major s-a iscat in Uniunea Europeana (UE) dupa ce Comisia Europeana a anunțat ca este gata sa dea in judecata Germania pentru impunerea unei taxe suplimentare vecinilor sai pentru achiziționarea de gaze din depozitele sale. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, admite ca aceste practici…