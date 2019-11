Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda formeaza, fara dar si poate, unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondena. Relatia lor este invidiata de multi si pe buna dreptate. Se inteleg de minune, au doua fetite superbe si pe viitor... poate-poate vine si al treilea copil! Cei doi au aflat cele trei secrete…

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda o tin dintr-o petrecere in alta. De la finalul verii, cand s-au casatorit religios si pana acum acestia au avut mereu motiv de sarbatoare si de petrecere.

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au impreuna doua fetițe minunate, pe Bella Victoria Margot , in varsta de 2 ani, și pe Thea Iris Selena, nascuta in luna martie a acestui an, insa ideea de a deveni și parinți de baiețel continua sa le incante sufletul. Gabriela Cristea, in varsta de 40 de ani, și Tavi…

- Mare sarbatoare in familia Gabrielei Cristea. Maine, prezentatoarea show-ului Like a Star de la Antena Stars isi sarbatoreste ziua de nastere. Tavi Clonda are de gand sa-i pregateasca aceasta o mega surpriza

- Gabriela Cristea a ajuns de urgenta la spital cu fiica ei cea mica, Iris. Micuta a avut stari de rau marti, motiv pentru care mama ei si Tavi Clonda au decis sa plece rapid la medic, pentru a primit ajutor.

- Pe 24 august, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au devenit soț și soție și in fața lui Dumnezeu, dupa 4 ani de la cununia civila și dupa 7 ani de relație. Imediat dupa nunta, cei doi și-au luat fetițele și au plecat pe litoralul romanesc, pentru a se distra pe cinste alaturi de acestea și pentru a petrece…

- Zi mare pentru Madalin Ionescu și Cristina Șișcanu, nașii Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda, care astazi iși unesc destinele in fața lui Dumnezeu. Soția fostului prezentator tv a postat pe Facebook o imagine, alaturi de care a atașat un mesaj. „Am ajuns la fini. Ținuta mea de nașa”, a scris Cristina…