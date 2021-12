Stiri pe aceeasi tema

- ​Autoritațile se așteapta la un numar mare de cazuri de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului, dar cu simptomatologie mai ușoara, a anunțat, joi,medicul Calin Alexandru, directorul Directiei Generale Urgente Medicale din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgența, in conferința de presa…

- Coodonatorul campaniei de vaccinare Valeriu Gheorghița a declarat, joi, ca, avand in vedere cat de contagioasa este varianta Omicron a coronavirusului, este puțin probabil ca, cel puțin in zonele cu densitate mare a populației, sa fie persoane care sa nu intre in contact cu acest virus. “Uitandu-ma…

- Dupa apariția primelor cazuri cu varianta Omicron in Romania, premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca va dispune masuri in urma consultarii cu specialistii din domeniul sanatatii si al situatiilor de urgenta. In acest context, premierul va avea duminica, 5 decembrie, o intalnire cu Alexandru Rafila, Raed…

- "Noi deja vorbim de o varianta sud-africana, de varianta beta SARS-CoV-2, de aceea cred ca e bine sa ramanem la definitia si varianta de Omicron pentru a nu fi confundata cu varianta anterioara sud-africana SARS-CoV-2. Ce stim in momentul de fata este ca este una din cele mai interesante variante de…

- Ministrul Sanatații: Pentru salariile din decembrie din sistemul de sanatate nu sunt bani in buget! Sanitas protesteaza. Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, a declarat, miercuri, ca nu sunt bani in bugetul instituției pentru salariile din decembrie ale 74.000 de angajați, dar ca se lucreaza…

- Alexandru Rafila este de parere ca in urmatoarele saptamani problema de sanatate publica a Romaniei va reveni la limite normale, fara ca asta sa insemne, neaparat, o relaxare a sistemului medical. Acest timp ar trebui folosit tocmai pentru dezvoltarea policlinicilor și a tratamentelor. Nu se exclude…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a transmis recent primele concluzii trase in urma discuțiilor avute cu experții OMS. Din pacate, Romania se confrunta cu o criza sanitara extrem de mare, astfel ca pandemia de Covid-19 pare sa ne scape de sub control. Ce au discutat reprezentanții…

- Alexandru Rafila, medic și deputat PSD, a spus ca Romania nu a invatat nimic din valurile precedente, motiv pentru care valul patru se manifesta atat de dur, potrivit stiripesurse.ro. „In ceea ce priveste valul 4, el dovedeste ca nu am invatat nimic din valurile precedente. Modul in care evolueaza in…