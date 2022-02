După șapte luni de întrerupere se reia tratamentul pentru hepatita C Din luna februarie, se reiau tratamentele genotip pentru pacienții cu diferit forme de hepatita C și ciroza hepatica cu virusul C, anunța Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS). Marilena Debu, președinta Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice (APAH-RO), spune ca este cea mai lunga intrerupere a tratamentelor care i-a afectat pe pacienți și a provocat irosirea de fonduri. Potrivit comunicatului CNAS, tratamentul pacientilor adulti este asigurat de medici din specialitatea gastroenterologie si boli infectioase, aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari din 16 judete (Arad,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tratamentul pentru pacienti i cu diverse forme de hepatita C si ciroza hepatica cu virus C este asigurat incepand cu luna februarie prin derularea unor contracte cost-volum-rezultat incheiate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS).Potrivit unui comunicat de presa al CNAS, pe langa tratamentele…

- Incepand cu luna februarie 2022, tratamentul pentru pacienții cu diverse forme de hepatita C și ciroza hepatica cu virus C este asigurat prin derularea unor contracte cost-volum–rezultat incheiate de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS). Pe langa tratamentele genotip specifice, pacienții au…

- Tratamentul pentru pacientii cu diverse forme de hepatita C si ciroza hepatica cu virus C este asigurat, din luna februarie, prin derularea unor contracte incheiate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS). ”Incepand cu luna februarie 2022, tratamentul pentru pacientii cu diverse…

- Incepand din februarie prin derularea unor contracte cost-volum-rezultat incheiate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) este asigurat tratamentul pentru pacientii cu diverse forme de hepatita C si ciroza hepatica cu virus C. Tratamentul pacientilor adulti este asigurat de medici din specialitatea…

- Tratamentul pentru pacientii cu diverse forme de hepatita C si ciroza hepatica cu virus C este asigurat incepand cu luna februarie prin derularea unor contracte cost-volum-rezultat incheiate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS). Potrivit unui comunicat de presa al CNAS, pe langa tratamentele…

- Autoritațile au anunțat miercuri, 19 ianuarie, 16.610 cazuri de persoane infectate cu coronavirus depistate in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 78.122 teste. De asemenea, au fost raportate 58 decese COVID, dintre care 2 anterioare. De asemenea, la ATI sunt internate 530 de persoane, cu 43 mai multe…

- In cursul dimineții de astazi, 4 ianuarie 2022, au mai fost confirmate inca 18 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 58.886. In intervalul 03.01.2022 (10:00) – 04.01.2022 (10:00) au fost raportate de catre INSP 52 de decese (22 barbați și 30 femei), dintre care…

- In aceasta dimineața, polițiștii Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase – IGPR, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 2 București, efectueaza 103 percheziții domiciliare, in municipiul București și 36 de județe, intr-un dosar de nerespectarea…