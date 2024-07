Joi seara, poliția a fost chemata la o casa din Harehills dupa ce serviciile sociale au intampinat dificultați in gestionarea unei probleme de ingrijire a copiilor romani și romi. Polițiștii au fost filmați pe rețelele sociale in timp ce scoteau copiii din casa, in timp ce mai multi oameni se adunau in jur. Poliția a declarat ca ofițerii au fost chemați „dupa ce asistenții sociali au raportat ca au fost intampinați cu ostilitate atunci cand se ocupau de o problema de protecție a copilului”. Polițiștii au fost curand atacați, fiind nevoiți sa se retraga, devenind ținta a sute de persoane. Revolta…