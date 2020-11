După restricții, CFR suspendă, de luni, mai multe trenuri pentru navetiști CFR Calatori suspenda temporar, incepand de luni, 9 noiembrie, circulatia mai multor trenuri, destinate navetei elevilor, a anuntat, sambata, compania, conform Agerpres. “Pentru combaterea raspandirii infectiei cu Covid-19, incepand cu data de 09.11.2020, CFR Calatori suspenda temporar circulatia urmatoarelor trenuri, destinate pentru naveta elevilor: R2207, in relatia Arad – Curtici, R2210, in relatia Curtici – […] The post Dupa restricții, CFR suspenda, de luni, mai multe trenuri pentru navetiști appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

