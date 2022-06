In timp ce Marea Britanie sarbatorește cea de-a 70-a aniversare a reginei Elisabeta, multe persoane din regat și din strainatate se intreaba cu privire la viitorul Commonwealth of Nations, un grup de 54 de state naționale alcatuit in mare parte din foste colonii britanice, pe care regina l-a susținut de-a lungul domniei sale. Care este […] The post Dupa Regina Elisabeta, care este viitorul Commonwealth-ului? / Soarta a 54 de țari, decisa la Londra first appeared on Ziarul National .