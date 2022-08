Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza la Budapesta. Vodafone isi vinde cu 1,8miliarde de euro operatiunile din Ungaria catre o firma a statului maghiar si grupul 4iG, apropiat de premierul Orban, informeaza Ziarul Financiar. Compania britanica Vodafone a semnat un acord pentru vanzarea subsidiarei sale din Ungaria pentru 715 miliarde…

- Samsung Electronics a anuntat vineri ca a inceput in Coreea de Sud construirea unui nou complex de cercetare si dezvoltare (R&D) in domeniul semiconductorilor, urmand sa investeasca aproximativ 20.000 miliarde de woni (15 miliarde de dolari) pana in 2028, pentru a fi numarul unu pe plan mondial…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat, marti, ca Ungaria este mult mai dependenta decat alte state de surse externe de energie si ca trebuie gasite solutii in acest sens. El s-a referit si la cresterea capacitatii de interconectare dintre Romania si Ungaria, iar omologul sau maghiar…

- Este penurie de carburanți in Ungaria, dupa ce autoritațile maghiare au decis plafonarea prețurilor. Unele companii au raționalizat benzina și motorina pentru a evita perturbarile provocate de masurile guvernamentale. Grupul energetic ungar MOL a anuntat ca va limita de vineri la 50 de litri de combustibil…

- Numai automobilele inmatriculate in Ungaria vor putea cumpara combustibili la preturile plafonate de guvern, in timp ce automobilele inmatriculate in strainatate vor cumpara combustibili la preturile pietei

- “Grupul eMAG anunta bilantul pentru planul de investitii de 3,2 miliarde de lei pe trei ani, lansat in 2021. In primul an, investitiile au depasit 1 miliard de lei, iar in urmatorii doi ani, grupul eMAG va continua sa investeasca 2,2 miliarde de lei in planul sau de transformare in ecosistem regional…

