Este ultima veste care strabate din mediile politice. Klaus Iohannis are toate șansele ca din toamna anului viitor sa fie numit secretar general al NATO. Daca puzzle-ul din care acum lipsesc niște piese se va intregi, avem urmatorul tablou: Dupa „Prostanacul" urmeaza „Prostalaul". La vremea presupusei numiri, Iohannis va fi inca președintele Romaniei. Renunța la […]