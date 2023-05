Stiri pe aceeasi tema

- Angajații din sistemul de sanatate vor organiza un miting de protest in Piata Victoriei din Capitala in data de 8 iunie urmand ca, la 1 iulie, sa fie declansata greva generala, a anunțat joi Federatia Solidaritatea Sanitara. Anunțul sindicatelor din sanatate vine la doar o zi dupa ce profesorii au decis…

- Lucratorii din Sanatate vor declanșa pe 27 iunie o greva de avertisment, iar pe 1 iulie vor declanșa greva generala, a anunțat Federatia Solidaritatea Sanitara, joi, 18 mai.Consiliul de Coordonare al Federației „Solidaritatea Sanitara” a decis declanșarea acțiunilor de protest, conform urmatorului calendar:8…

- Sindicaliștii din Sanatate vor organiza un miting de protest in Piata Victoriei din Capitala in data de 8 iunie urmand ca, la 1 iulie, sa fie declansata greva generala, potrivit unui comunicat al Federatiei Solidaritatea Sanitara. „Consiliul de Coordonare al Federatiei Solidaritatea Sanitara, intrunit…

- Federatia ”Solidaritatea Sanitara” anunta, miercuri, declansarea actiunilor de protest si strangerea de semnaturi pentru greva generala din 1 iulie.”Intrunit astazi, Consiliul de Coordonare al Federatiei ”Solidaritatea Sanitara” a decis declansarea actiunilor de protest”, anunta, miercuri, sindicalistii.…

- Sindicalistii care fac parte din trei mari federatii din Educatie au demarat strangerea de semnaturi pentru declansarea grevei generale. Astfel, reprezentantii dascalilor vor sa-i puna in garda pe guvernantii care ar pregati un buget de austeritate pentru personalul din Educatie. Se anunta proteste…

- Federatia Solidaritatea Sanitara a transmis, miercuri, ca in cazul angajatilor din Sanatate se poate discuta doar despre cresterea veniturilor salariale, sub nicio forma nefiind acceptata o scadere a veniturilor. Sindicalistii au facut aceste precvizari in contextul discutiilor despre reducerile bugetare…

- Sindicatele din Educatie ameninta cu proteste de luna viitoare, care pot culmina cu o greva generala in luna mai, daca Guvernul continua sa ignore problemele din sistem. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatia Sindicatelor din Educatie Spiru Haret si-au exprimat nemultumirea fata de…

- Sindicaliștii din invațamant amenința ca intra in greva generala daca Guvernul nu va adopta ca baza de salarizare in educație salariul mediu brut pe economie. Ei spun ca vor organiza mai multe forme de protest și, daca revendicarile nu le vor fi soluționate, vor inchide școlile in mai, inainte de incheierea…