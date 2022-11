Stiri pe aceeasi tema

„Am rugamintea ca pentru o perioada sa ne ignoram reciproc", i-a cerut Ciprian Ciucu lui Clotilde Armand, dupa ce edilul Sectorului 1 afirmase ca PNL nu are in acest moment niciun lider care sa vorbeasca despre intregul București, „nici moral, nici profesional".

Circulația rutiera prin Pasajul Unirii din capitala se va relua de joi dimineața, de la ora 5:30, și pe sensul de mers Universitate- Bulevardul Dimitrie Cantemir, informeaza RADOR.

Un incendiu a cuprins, marti, un autoturism, in Pasajul Unirii din Bucuresti, fiind degajari mari de fum. Pompierii au intervenit cu opt autospeciale de stingere si cinci SMURD, circulatia rutiera in pasaj fiind oprita. Pana in prezent nu au fost semnalate victime, toate persoanele din pasaj fiind…

Peste 680 de zboruri operate pe Aeroportul "Henri Coanda" Bucuresti au inregistrat intarzieri mai mari de 30 de minute, in perioada 15-21 septembrie, numarul fiind cu aproape 50 mai mare decat in saptamana anterioara, potrivit news.ro.

Sute de roboti si tehnologii vor fi prezentate, in perioada 3 - 6 noiembrie, la prima editie a ROBOFEST, eveniment organizat de Universitatea Politehnica din Bucuresti.

Pasajul Unirii din București s-a redeschis de doar cateva zile, dar in aceasta dimineața este inchis din cauza unui accident.

Cea de-a XVII-a editie a Festivalului International de muzica de camera SoNoRo, intitulata Orient Express, va avea loc in perioada 16 septembrie - 2 octombrie, in Bucuresti si Cluj-Napoca.

Cea de-a doua editie a Animation Bucharest International Film Festival (ABIFF) se va desfasura in perioada 26 - 28 august, cu proiectii simultane si speciale in Bucuresti si in alte 13 orase din tara, informeaza organizatorii intr-un comunicat transmis, joi, AGERPRES.