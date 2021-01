După primii fulgi de nea, trenurile au deja întârzieri cu zecile de minute Meteorologii ai anunțat inca de zile trecute ca vor cadea ninsori in noaptea de duminica spre luni, dar fara viscol. Dar azi de dimineața, cand stratul de zapada era de circa 5- 6 cm, deja au aparut primele surprize in circulația trenurilor, adica intarzieri. Astfel, la primele ore ale dimineții nu a existat tren care sa ajunga in Gara de Nord din București fara sa aiba o intarzire de minim 10 minute, dar media era undeva in jur de 20-25 de minute (vezi FOTO). Intarziere trenuri Culmea este ca și din Gara de Nord trenurile plecau cu intarziere, e drept de 5-10 minute, dar majoritatea trenurilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

