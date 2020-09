Stiri pe aceeasi tema

- PROMISIUNE INDEPLINITA…Primarul municipiului Barlad, Dumitru Boros supervizeaza aproape zilnic, lucrarile din teren, la Varianta de Ocolire. In urma unor acuzatii nefondate, ce faceau referire la faptul ca lucrarile au stagnat, CNAIR, care finanteaza lucrarile la Barlad, a trimis in teren un inginer…

- SATUI DE EL… In Romania zilelor noastre inca se face simtit izul comunismului si al perioadei in care unul lua hotarari pentru toti. Un astfel de loc este comuna Dragomiresti, acolo unde in ultimii patru ani banul public s-a risipit ca nicaieri in alta parte, fara ca autoritatile statului sa ia vreo…

- DETALII INCENDIARE EFECTE IN LANT… Se tin necazurile lant de primarul din zona Husi, cel surprins daunazi, la plaja, in Mamaia, in compania unei femei, care, indaratnica, nu voia deloc sa respecte regula distantarii fizice fata de bietul edil! Dupa ce a fost acuzat ca s-a dus la mare pe banii si cu…

- In aceasta dimineața s-a format coada la poarta Centrului Regional de Transfuzii Iași. Zeci de persoane au venit sa doneze sange. Deși ieri primarul Mihai Chirica a promis cate 500 de lei pentru fiecare donare, cei veniți spun ca o fac din spirit civic. Primaria vrea sa incurajeze donarea de sange prin…

- ​​Cu USR-PLUS facut responsabil de excluderea PMP din alianța dreptei pentru București, Dan Barna le-a explicat colegilor de partid, pe un grup intern de discuții, cum s-au derulat ultimele negocieri, susținând ca lucrurile nu sunt iremediabil tranșate în privința partidului condus de Eugen…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, și-a lansat sloganul pentru campania de la alegerile locale sub forma unui acronim al numelui sau: Forța, Iubire, Realitate, Eficiența, Adevar Oamenilor. Aceasta scrie, intr-un mesaj pe Facebook, ca in aceasta perioada „se fac și se desfac alianțe politice…

- Gabriela Firea anunța ca iși retrage candidatura la Primaria Capitalei daca un alt candidat de centru-stanga sta mai bine in sondaje, Robert Negoița nu mai candideaza la alegeri din partea PSD, iar Victor Ponta, liderul PRO Romania, vrea candidat propriu și se dezice de candidatul social-democraților.…

- Liderul județean al Pro Romania, Catalin Ioan Nechifor, respinge categoric posibilitatea unei alianțe cu un alt partid politic pentru alegerile locale. El a declarat ca ”la Suceava NU E CAZUL” de așa ceva dorind astfel sa puna punct unor speculații aparute in mediul online. ” Vad in ultima vreme o mare…