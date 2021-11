După prima doză cu AstraZeneca, rapelul se poate face cu vaccin ARN mesager, fără recomandare medicală specială Persoanele care au facut prima doza de vaccin impotriva COVID-19 cu AstraZeneca pot face rapelul cu un vaccin ARN mesager, fara recomandare medicala speciala, precizeaza CNCAV. Potrivit sursei citate, se permite vaccinarea cu un alt tip de vaccin pe baza de ARN mesager, la doza a doua, pentru toate persoanele care au fost vaccinate cu prima doza de Vaxzevria/AstraZeneca și care opteaza pentru schimbarea vaccinului, iar in acest caz nu este nevoie de recomandare medicala speciala. Totodata, autoritațile reamintesc urmatoarele lucruri: -Vaccinarea persoanelor care au trecut prin infecție cu SARS… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

