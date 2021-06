După potop vine canicula. Meteorologii avertizează că temperaturile vor fi greu de suportat Dupa aproape doua saptamani de ploi torențiale, vremea se schimba radical in Romania. Scapam de vremea mohorata și ploioasa, dar vom avea de indurat temperaturi extreme ce vor depași chiar 40 de grade. Meteorologii atrag atenția ca disconfortul termic va fi accentuat. Schimbarea de temperatura va fi influențata de o masa de aer cald, care […] The post Dupa potop vine canicula. Meteorologii avertizeaza ca temperaturile vor fi greu de suportat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se schimba radical, iar zilele urmatoare vor aduce canicula in Romania. In jumatatea vestica, temperaturile vor ajunge la 40 de grade Celsius. Disconfortul termic se va accentua in cea mai mare parte a țarii. Luni, in sud și est va continua sa ploua torențial, vor fi descarcari electrice, grindina…

- Vremea se schimba radical, iar zilele urmatoare vor aduce canicula in Romania. In jumatatea vestica, temperaturile vor ajunge la 40 de grade Celsius. Disconfortul termic se va accentua in cea mai mare parte a țarii.

- Romania sta sub amenințarea ciclonului format in Marea Neagra, care a facut deja prapad in mai multe țari din Europa. Meteorologii au emis noi avertizari, pana maine seara vor fi in vigoare doua coduri, galben și portocaliu, de ploi și furtuni in cea mai mare parte a țarii. Avertizarea cod portocaliu…

- Un ciclon se va forma in Marea Neagra si va ajunge și in Romania. Meteorologii anunta precipitatii puternice, descarcari electrice si caderi de grindina. Potrivit Elenei Mateescu, director ANM, deasupra Marii Negre se va forma, vineri, un ciclon, iar partea de sud-est a tarii va fi cea mai afectata.…

- Meteorologii au actualizat, duminica, prognoza speciala emisa pentru Bucuresti, unde pana miercuri va ploua torențial, iar vremea va fi racoroasa. Marți dimineața, temperaturile vor scadea pana la 10 grade Celsius. Duminica, cerul va fi variabil in prima parte a zilei, apoi instabilitatea atmosferica…

- Dupa o luna aprilie despre care meteorologii spun ca va intra in istorie ca cea mai rece de cand se fac masuratori, Romania va va avea parte de o schimbare brusca a vremii, chiar de la o zi la alta. Meteorologii anunța ca o data cu debutul lunii mai, temperaturile vor crește chiar și pana […] The post…

- Potrivit celor mai recente date, in Romania 25.178 de persoane s-au infectat cu Covid-19 dupa vaccinare, a anunțat coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita precizand ca e vorba de mai multe persoane confirmate cu sars-cov-2 dupa ce au primit prima doza de vaccin. De la inceputul…

- Echipa feminina de tenis a Romaniei a fost invinsa de formatia Italiei (3-1), in play-off-ul Grupei Mondiale a competitiei Billie Jean King Cup, dupa ce Mihaela Buzarnescu a fost intrecuta de Elisabetta Cocciaretto, cu 7-5, 7-6 (5), sambata, in Sala Polivalenta din Cluj. Buzarnescu (32 ani, 137 WTA)…