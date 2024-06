Stiri pe aceeasi tema

- 90 de minute mai despart echipa nationala de fotbal a Romaniei de calificarea in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal din Germania Astazi, 26 iunie 2024, de la ora 19.00, la Frankfurt in direct la Pro TV , tricolorii sustin ultimul meci din grupa E, contra Slovaciei.Nationala lui…

- Naționala Romaniei joaca miercuri partida decisiva in compania selecționatei Slovaciei pentru calificarea in optimile de finala ale Campionatului European de Fotbal UEFA EURO 2024, avand cele mai multe scenarii de partea sa. Totul este insa posibil in ultima runda, in cea mai echilibrata grupa de la…

- Ilustrație: Marian Avramescu Supervedetele fotbalului Cristiano Ronaldo și Kylian Mbappe sunt pe cale sa plece cu cozile intre picioare de la Turneul Final al Campionatului European de Fotbal UEFA EURO 2024, cu toate ca nici nu s-a incheiat inca faza grupelor. Golgheterul competiției pare insa deja…

- Ilustrație: Marian Avramescu Președintele Partidului Național Liberal (PNL), generalul Nicolae Ionel Ciuca, nu s-a saturat sa piarda cu 0 – 2 in fața președintelui Partidului Social Democrat (PSD), premierul Marcel Ciolacu, precum a incheiat Romania socotelile cu selecționata Belgiei la Turneul Final…

- Ilustrație: Marian Avramescu Negocierile in doua reprize de la Palatul Victoria dintre președintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul Marcel Ciolacu, și președintele Partidului Național Liberal (PNL), generalul Nicolae Ionel Ciuca, au prezis exact rezultatul meciului dintre reprezentativele…

- Romanii "vor juca foarte compact si vor incerca sa profite de greselile" belgienilor, a avertizat joi unul dintre componentii nationalei "diavolilor rosii", scrie site-ul footnews.be, potrivit Agerpres. Dupa victoria de luni impotriva Ucrainei, Romania va mai intalni Belgia pe 22 iunie (Koln, 22:00)…

- Ilustrație: Marian Avramescu Superstarul naționalei Portugaliei, Cristiano Ronaldo, este convins ca autogolul marcat de cehi in victoria formației lusitane, 2 – 1, de la Turneul Final al Campionatului European de Fotbal UEFA EURO 2024 ar trebui sa-i fie trecut lui in palmares, in condițiile in care…

- Romania joaca pentru titlul european dupa o pauza de opt ani, numarandu-se printre cele 24 de echipe prezente la EURO 2024. Meciurile de la EURO 2024 vor fi jucate in perioada 14 iunie-14 iulie. Astfel, la EURO 2024, Romania face parte din Grupa E, alaturi de Belgia, Slovacia și Ucraina. Tricolorii…