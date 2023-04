“Interesele bulgare trebuie protejate. Mai mult, acum ca doua tari au actionat deja in acest fel, daca nu reactionam, acumularile de pe teritoriul bulgar ar putea deveni si mai mari”, a afirmat acesta. Ministrul a mai spus ca in urma cu cateva zile a vorbit cu omologii din sase tari pe aceasta tema. De fapt, Sofia ceruse Bruxelles-ului sa reactioneze inca din septembrie. Ministrul a spus ca marti va avea loc „comunicare cu presedintele, care este direct implicat in aceasta situatie”. Actiunea unilaterala privind comertul de catre statele membre ale Uniunii Europene este inacceptabila, a declarat…