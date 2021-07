După ploi şi inundaţii, România se topeşte în caniculă! Vremea sare dintr-o extremă în alta Capriciile vremii continua sa le dea batai de cap romanilor. Pentru saptamana viitoare, se pare ca scapam de ploi, dar dam de canicula. Deja, maine, luni, vom consemna 34 de grade Celsius in sudul Olteniei. Marți vorbim de 35 de grade pe arii extinse in partea de vest și sud-vest a țarii pentru ca miercuri […] The post Dupa ploi si inundatii, Romania se topeste in canicula! Vremea sare dintr-o extrema in alta first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

