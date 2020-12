Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Cluj-Napoca pregatește reamenajarea completa a Pieței Maraști, dar și a strazilor adiacente, inclusiv prin construirea unui parking subteran. Primaria municipiului Cluj-Napoca a lansat, în Sistemul Electronic…

- Doua strazi aflate in municipiul Blaj vor fi reabilitate și modernizate, pentru a asigura scurgerea apelor pluviale in zona de deversare a canalului colector existent in raul Tarnava Mare. In urma ploilor abundente din vara acestui an, din cauza subdimensionarii sistemului, apele au intrat in gospodariile…

- Lucrarile de dezvoltare a statului Stauceni au fost inspectate de catre primarul general Ion Ceban, care spune ca unul dintre obiective este construcția a trei strazi Botoșani – Salcimilor – Constantin Stamati, care este finanțat de Primaria municipiului Chișinau. Municipalitatea in acest sens a acordat…

- Primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, a primit o surpriza de proporții din partea colegilor din TSD Sector 6. Aproximativ 100 de tineri au cantat și au dansat pe ritmurile Jerusalema, in mai multe parcuri din sector, reabilitate și modernizate in timpul mandatului lui Mutu.„Dorim sa continuam…

- Ziarul Unirea Fonduri europene de 19 milioane lei la Sebeș: Doua licee modernizate, amenajare creșa, extindere gradinița, construire sala de sport și doua strazi modernizate Primarul Dorin Nistor alaturi de echipa din primaria Sebeș au caștigat o finanțare nerambursabila europeana pentru un proiect…

- Pe mai multe strazi din Chișinau va fi suspendat traficul rutier incepand de maine și pana pe 22 septembrie. Este vorba despre strada Vissarion Belinschi și Bariera Sculeni, in perimetrul str. Ion Pelivan - str. Milano. Masura este luata in legatura cu desfașurarea de catre a S.A. „Apa - Canal Chișinau"…

- Doua strazi in lungime totala de 571 de metri, aflate in localitațile Dobra și Martinie din comuna Șugag, vor fi modernizate cu pavele printr-un proiect in valoare de 850.000 de lei. Primaria comunei Șugag a lansat joi in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru modernizarea…

- Una din preocuparile de baza in mandatul 2016-2020 a fost pentru mine asfaltarea a cat mai multe strazi din Municipiul Focșani! Am facut acest lucru atragand bani de la bugetul de stat, dar, totodata, am și modernizat instalațiile de asfalt ale SC CUP Salubritate SA pentru a putea acționa pe aceasta…