După pesta porcină s-a descoperit și un caz de antrax în regiunea Moldovei Autoritatile sanitare veterinare din Botosani au descoperit un caz de antrax la porc intr-o gospodarie din localitatea Saveni. Omul sacrificase animalul si a dus probe la laborator. Cauza imbolnavirii este lucerna cu care s-a hranit animalul. Spre deosebire de pesta porcina, care este inofensiva pentru om, antraxul este mult mai periculos, pentru ca se transmite la om, iar in cazuri extreme, daca nu e tratata, poate fi chiar mortala. realitatea.net Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

