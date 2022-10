Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis, luni seara, ca barajele din intreaga tara sa fie verificate pentru a nu mai aparea situatii care sa puna populatia in pericol. Decizia a fost luata in contextul incidentului petrecut in data de 1 octombrie 2022 la barajul lacului de acumulare Taul Mare din judetul Alba care […] The post Dupa pericolul de la Roșia Montana, toate barajele din Romania vor fi verificate urgent appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .