Astfel, zborul inaugural al unei versiuni navale a avionului de antrenament JL-9 are unda verde, un al doilea exemplar al impozantei navei de asalt amfibiu de tip 075 a fost lansat la 22 aprilie (fie și cu un incendiu declanșat la bord cu cateva zile inainte), manevrele din jurul Taiwanului au continuat, la fel și cele din Marea Chinei Meridionale iar grupul aeronaval constituit in jurul portavionului Liaoning și-a terminat exercițiul. Aceasta lista a fost completata, la sfarșitul lunii trecute, cu intrarea in serviciu a doua noi submarine nucleare lansatoare de rachete de tip 094 (sau clasa Jin),…