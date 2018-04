Stiri pe aceeasi tema

- Sala mare a Caminului Cultural din localitatea Cumpana a gazduit, ieri seara, un eveniment important pentru locuitorii comunei. La eveniment au fost prezenti cetateni, locuitori ai comunei, agenti economici, consilieri locali. Primarul localitatii, Mariana Gaju, a prezentat raportul de activitate pe…

- Volkswagen a prezentat oficial vineri, 23 martie, a treia generație Touareg. Evenimentul a avut loc in China, iar de maine SUV-ul poate fi admirat la Salonul Auto Internațional București 2018, scrie Automarket.ro.

- Chiar daca vremea nu este una tocmai prietenoasa, mai multi elevi au vizitat Aeroportul Mihail Kogalniceanu in cadrul Programului Scoala Altfel. Potrivit reprezentantilor Aeroportului Mihail Kogalniceanu, peste 300 de elevi au vizitat azi Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta, in cadrul…

- Noua garnitura ultraperformanta a japonezilor se numește Shinkansen N700S. Trenul va fi testat in premiera in cursul acestei luni, transmite CNN , care citeaza Compania naționala de Cai Ferate din Japonia. Shinkansen N700S – prevazut cu un sistem dual supreme wind¸ care va reduce zgomotul de fond…

- Pictorul Bogdan Mihai Radu a fost ales – alaturi de alti doi artisti, premiati la nivel international – ca reprezentativ din punct de vedere vizual pentru editia de anul acesta a targului Oxford International Art Fair 2018.

- Modelul compact are acum un design revizuit, un interior de ultima generație care integreaza tehnologii moderne și motorizari noi. Automobilul va fi expus in premiera in cadrul Salonului Auto de la Geneva, iar listele de comenzi vor fi deschise in luna martie, scrie Automarket.ro.

- Luni, 29.01.2018 la sediul prefecturii judetului Constanta incepand cu ora 09:00, a avut loc prezentarea activitatii desfasurate in anul 2017 bilantul ISU de catre inspectorat.La activitate, alaturi de pompierii constanteni, au participat sefii structurilor MAI si ministrul secretar de stat dr. Raed…