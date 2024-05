Stiri pe aceeasi tema

- „Moțul” incearca sa profite de situația de la FC Voluntari, echipa retrograda in Liga 2 dupa 9 sezoane in Superliga, și sa il aduca pe Vadim Rața (31 de ani) in tabara „șepcilor roșii”.Chiar și așa, FC Voluntari nu este dispusa sa il lase foarte ușor pe Vadim Rața sa plece de la echipa. Ințelegerea…

- Vadim Rața (31 de ani) este dorit de Ioan Ovidiu Sabau, antrenorul Universitații Cluj, in tabara „șepcilor roșii”. Sabau vrea sa iși intareasca echipa pentru sezonul urmator, in care are obiectiv sa se califice in play-off. „Moțul” incearca sa profite de situația de la FC Voluntari, echipa retrograda…

- Runar Sigurjonsson (33 de ani), fostul jucator al lui CFR Cluj și Voluntari, și-a gasit echipa. A fost cel mai bine platit fotbalist din Superliga, insa acum va caștiga un salariu mediocru. Mijlocașul islandez este noul jucator al celor de la Akranes, locul 2 dupa 3 etape din țara natala. A fost platit…

- LPF a anuntat, luni, programul etapei a opta din play-off-ul si play-out-ul Superligii:Vineri, 3 maiOra 20.00 Farul Constanta - Sepsi OSK Sf. GheorgheSambata, 4 maiOra 14.30 FC Botosani - FC VoluntariOra 20.00 Universitatea Cluj - Dinamo BucurestiDuminica, 5 maiOra 15.

- FC Voluntari l-a prezentat pe Yahcuroo Roemer (22 de ani), extrema care ultima data a jucat la Dudelange. Voluntari se bate la salvarea de la retrogradare, iar pentru a reuși sa ramana in Liga 1 a decis sa faca un transfer pentru ultimele 8 etape de play-out. Roemer, liber de contract, a semnat cu ilfovenii…

- UTA Arad-FC Voluntari și Petrolul Ploiești-FCU Craiova sunt ultimele partide din prima etapa a play-out-ului Superligii. Ambele meciuri se vor desfașura luni. Echipele sunt implicate in lupta pentru evitarea retrogradarii, potrivit mediafax. Partida UTA Arad-FC Voluntari va incepe la ora 17.30. Aradenii…

- In perioada 20 -26 martie 2024, Romania gazduiește meciurile grupei A II-a din Turul de Elita Under 17 la fotbal, aceasta fiind ultima etapa inaintea Campionatului European de Fotbal la aceasta categorie. La naționala U17 a Romaniei a fost convocat pentru aceste meciuri și jucatorul originar din Campia…

- Tanarul Robert Popescu (20 de ani) a fost remarcatul lui Basarab Panduru (53 de ani), din meciul FC Voluntari - FCSB, scor 1-2. Fostul fotbalist a spus și care este aspectul pe care extrema stanga a ilfovenilor ar trebui sa il imbunatațeasca. Basarab Panduru a fost intrebat de Dan Udrea, moderatorul…