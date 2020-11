Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica Vrancea a intocmit tabelul cu valorile ratei de incidența a infectarii cu COVID-19 in județ, valabile pentru ziua de 18 noiembrie 2020. Rata de infectare pentru Vrancea are valoarea de 1,82%00, cu trend ascendent. Comuna Soveja se menține cu o rata de infectare de 4,73 la…

- Rata de infectare cu SARS-CoV-2 a crescut, marti, in Timisoara, la 8,23 la mia de locuitori, dupa ce luni a fost intr-o usoara scadere fata de ziua precedenta, atingand 8,02 la mia de locuitori, potrivit Prefecturii Timis. The post Indicele de infectare cu SARS-CoV-2 a crescut la 8,23 in Timisoara.…

- Prefectura Sibiu a transmis, luni, ca incidența de infectare este, in municipiu de 13,43 la mia de locuitori, conform situației cumulate a cazurilor in ultimele 14 zile. In oraș sunt 2.299 de persoane infectate cu SAR-CoV-2 dintr-o populație de 171.229 de persoane. In orașul Cisnadie, incidența cumulata…

- Epidemia de Covid-19 ia amploare și inca un mare oraș din Romania depașește peagul de 8 la mie. Timișoara a depașit, duminica, incidența de infectare 8 la mia de locuitori, conform situației cumulate a cazurilor in ultimele 14 zile. In județul Timiș sunt și alte localitați care au incidența…

- Ziarul Unirea Municipiul Alba Iulia a depașit pragul de 10 infectari la mia de locuitori! Cat mai ,,rezista” orașul nostru pana la o posibila carantinare Municipiul Alba Iulia a depașit pragul de 10 persoane infectate la o mie de locuitori astazi, 14 noiembrie 2020. Conform ultimelor informații puse…

- Rata de infectare a ajuns sambata la 7,32 la mia de locuitori in Timișoara, a anunțat Prefectura Timiș. De asemenea, in 54 de localitați din județ rata de incidența a cazurilor de COVID-19 a depașit 3 la mia de locuitori.

- Prefectul județului Ilfov, Tudorel Zamfir, a anunțat restricții in 13 localitați in care incidența cazurilor e coronavirus a depașit 1,5 la mia de locuitori. La fel ca in București, și aici vor fi inchise restaurantele, baurile și cafenelele.

- Patronii de restaurante din municipiul Bacau dar și din alte localitați primesc o lovitura dura. Dupa ce acum o saptamana au deschis activitatea, acum se vad nevoiți sa o inchida la loc. Conform ratei de infectare comunicate de Ministerul Sanatații,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.